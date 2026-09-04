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Sconfitta clamorosa del Real Madrid di Mourinho che perde 1-0 contro il Betis Siviglia nella quarta giornata di Liga.

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Un match praticamente dominato dalla squadra di José Mourinho, che ha chiuso il primo tempo con 15 conclusioni tra cui un palo di Vinicius e una traversa di Huijsen. Nel secondo tempo i ritmi si abbassano e all'81' arriva il gol del Betis di Parrott sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Getty Images

Il Real Madrid va all'assalto dell'area di rigore del Betis e trova la terza traversa con Mbappé. A tempo scaduto l'arbitro concede un rigore ai Blancos per fallo su Vinicius ma Mbappé si lascia ipnotizzare dal portiere avversario. Finisce così 1-0 per il Betis, primo KO in campionato per Mourinho, a quattro giorni da Real Madrid-Inter.