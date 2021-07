GdS – Né Atletico né Real: chi può fare un’offerta ‘alla Hakimi’ per Lautaro

Ecco i club che oggi potrebbero presentare alla società nerazzurra una proposta irrinunciabile per l'attaccante argentino

Né l'Atletico Madrid di Simeone, né il Real Madrid di Ancelotti. Oggi le due spagnole non potrebbero presentare all'Inter un'offerta irrinunciabile per Lautaro Martinez. Premessa: i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di cedere il Toro. Ma ci sono proposte che non possono essere respinte e questo vale per tutti in questa finestra di mercato. Quanto vale Lautaro? E chi potrebbe farsi avanti? Gazzetta.it ha approfondito la situazione dell'argentino, fresco vincitore della Coppa America.