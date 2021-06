Calciomercato Inter, van de Beek pallino di Ausilio: può arrivare solo così

Ormai da anni è tra gli osservati speciali del direttore sportivo nerazzurro per rinforzare il centrocampo

Donny van de Beek di nuovo accostato all'Inter. Il classe 1997 è un giocatore molto apprezzato dalla dirigenza e in particolare dal direttore sportivo Piero Ausilio, che in passato lo ha osservato più volte e continua a monitorare la situazione. Il centrocampista è in uscita dal Manchester United dopo una stagione negativa, con un gol e 2 assist in 36 presenze complessiva. L'Inter, che al momento a centrocampo è coperta dopo l'arrivo di Hakan Calhanoglu, sonderà il terreno con i Red Devils soltanto per un'opzione in prestito. È questa al momento l'unica vera condizione per il colpo van de Beek, arrivato a Manchester la scorsa estate per 39 milioni.