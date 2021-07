GdS – Inter-Vidal, manca la vera base per dirsi addio: la situazione

Gli ultimi aggiornamenti sul futuro del centrocampista cileno, di rientro dalle vacanze dopo la Coppa America con la nazionale

Voluto fortemente da Antonio Conte, Arturo Vidal è tra gli esuberi di Simone Inzaghi. Il nuovo allenatore dell’Inter apprezza le qualità del cileno, ma il problema è l’alto ingaggio: ha infatti ancora un anno di contratto a 6,5 milioni netti più bonus. Come svelato da Gazzetta.it, però, “oggi manca la base per dirsi addio: all’Inter non sono arrivate offerte per Vidal, nonostante una Coppa America giocata comunque da protagonista. E il contratto del cileno diventa difficile da assorbire per i club europei, più facile nel caso trovare una soluzione dall’altra parte dell’Oceano”, si legge.