Calhanoglu attraversa il Naviglio e diventa nerazzurro: l’Inter prepara così l’annuncio

Una foto criptica per preparare l'annuncio di benvenuto al nuovo acquisto nerazzurro. Hakan Calhanoglu attraversa il Naviglio per salutare il Milan e diventare il nuovo rinforzo dell'Inter di Simone Inzaghi. Il centrocampista turco arriva a parametro zero e firmerà un contratto da 5 milioni di euro più uno di bonus per tre anni. L'Inter, in attesa del comunicato ufficiale, ha pubblicato sui propri canali una foto dei Navigli, a simboleggiare il passaggio del calciatore da una sponda all'altra di Milano. Ecco il post: