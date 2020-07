Mercato, Carnevali: “Sensi? Penso che dovrà essere sicuramente acquistato dall’Inter”

Intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni per i 100 anni del Sassuolo, l’ad del club emiliano Giovanni Carnevali ha parlato così del futuro di Stefano Sensi all’Inter: “Ci troveremo con loro per decidere cosa fare. Penso però che Sensi dovrà essere sicuramente acquistato dall’Inter”.

Quale sarà il futuro dei pezzi pregiati del Sassuolo, Boga, Berardi e Locatelli?

“Sono ragazzi importanti che hanno già richieste, ma la nostra volontà è quella di continuare a crescere e per farlo serve trattenere i giocatori migliori. Anzi se ci sarà la possibilità vogliamo integrare la squadra con altri giocatori. Per questo la nostra volontà è di non cedere”.

(TMW)