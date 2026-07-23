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Tutto sul Cuti Romero: l'Inter col passare delle ore si sta convincendo sempre di più sul difensore argentino, diventato ora il primo obiettivo per il mercato in entrata. Come spiega anche il Corriere dello Sport, infatti, "Il suo nome è emerso nei dialoghi che ci sono stati nei giorni scorsi tra Inter e Tottenham, imbastiti prima di tutto per parlare di Spence ma allargati anche al “Cuti”.

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La valutazione è alta, ma non così tanto da aver spinto il club nerazzurro ad alzarsi immediatamente dal tavolo della trattativa. La situazione rimane in evoluzione: al momento la distanza tra le parti è ampia e questo obbliga Ausilio a tenere aperte altre piste, ma il fascicolo è sul tavolo sperando che i colloqui in programma a stretto giro possano assottigliare il gap rispetto ai 50 milioni circa di valutazione.

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Senza però illudersi che sia facile. Il ragazzo, che ha già fatto sapere di vedere di buon grado un ritorno in Italia, dove ha già giocato con le maglie di Genoa e Atalanta, attende intanto aggiornamenti dal suo entourage, che a sua volta si è già sentito con l’Inter e proverà a fare la sua parte".