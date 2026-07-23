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Primo test stagionale per l'Inter che termina con una goleada contro i dilettanti dell'Aasen. Buone indicazioni per Chivu, soprattutto su quella fascia destra ancora scoperta.

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Come scrive La Gazzetta dello Sport, "Qualità, intensità e qualche novità. Nel ritiro tedesco sta nascendo un’Inter che ha l’ambizione e quasi l’obbligo di confermarsi. Almeno in casa e innanzitutto in Serie A. Sarà un’Inter uguale a quella degli ultimi anni per quanto riguarda l’abito tattico e quel 3-5-2 dal quale Cristian Chivu è ripartito anche dalla Germania e dal primissimo test estivo. Certo, ha giocato contro i dilettanti dell’Aasen ma ogni minuto in campo in questa fase conta. E soprattutto serve all’allenatore per capire fin da ora le condizioni di chi si allena con lui e le motivazioni. Ma anche le future nuove possibilità, strade tattiche da percorrere, invenzioni da sperimentare (o da confermare) che possono rivelarsi ottime intuizioni da mettere in pratica non solo in situazioni d’emergenza".

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"La «pazza idea» di continuare a far giocare a destra Andy Diouf è diventata di nuovo realtà ieri, durante la prima amichevole. Novanta minuti in campo e due Inter, una per tempo. Nel secondo, il francese si è piazzato sulla casella che era di Dumfries. Da lì Diouf ha fatto vedere giocate, buoni colpi e ha anche segnato due reti; la seconda su assist di Dimarco, tanto per far capire quanto il lavoro su una fascia possa aiutare non solo gli attaccanti ma anche il compagno dell’altra corsia. Risorsa. Come questo insistere a far giocare gli esterni a piede invertito. L’ha fatto per una parte di amichevole anche Luis Henrique, all’inizio piazzato di nuovo a destra ma poi dirottato sulla sinistra in assenza del titolare azzurro. Senza Alessandro Bastoni, invece, ecco Carlos Augusto. Ci spostiamo in difesa e da un altro brasiliano che vorrebbe più spazio e proverà a prenderselo, Basto permettendo. Certo è che Carlos è (ed è stato) una certezza, uno di quei giocatori in grado di rispondere sempre presente pur non essendo un titolare", aggiunge Gazzetta.