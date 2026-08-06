Cuti Romero e l’Inter sono ormai sempre più lontani: un accordo tra club impostato non basta, spiega Fabrizio Romano: le ultimissime.
VIDEO / Inter, alla scoperta di Romero: dal quasi ritiro a 17 anni al Mondiale vinto
Cuti Romero e l’Inter sono ormai sempre più lontani: un accordo tra club impostato non basta, spiega Fabrizio Romano. Questi i dettagli sulla situazione, dal suo canale YouTube:
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Chiarezza sul Cuti Romero“Sul Cuti Romero chiariamo una cosa: l’Inter mi risulta abbia ribadito all’entourage del Cuti Romero che non può procedere dal punto di vista economico finché non ci sono cessioni. Lo ha comunicato in modo formale.
Cosa sta succedendoC’è una base d’intesa col Tottenham a 40 milioni, le condizioni lato giocatore erano note e non insormontabili, ma l’Inter è ferma perché non escono Pavard, Frattesi e gli altri giocatori in uscita. L’Inter ha ribadito in questo contatto che ora non può procedere, ora sta arrivando con grande forza l’Atletico Madrid. L’Inter sta perdendo un obiettivo, questa è la realtà, perché le uscite sono ferme. E teniamo d’occhio anche l’Arsenal che ha preso contatti, il problema in questo caso sono i rapporti tra le due squadre rivali. Ma l’Arsenal ha chiamato per informarsi”.
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