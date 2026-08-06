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COSA VA E COSA NO

Prosegue il precampionato dell’inter. La squadra di Cristian Chivu continua a lavorare in vista dell’esordio ufficiale, in programma sabato 22 agosto a San Siro contro il Monza.

I nerazzurri hanno giocato finora tre amichevoli: vittoria contro il Karslruher (2-1), pareggio e successo ai rigori contro il Manchester City (1-1) e risultato identico contro il Milan a Perth (1-1).

La Gazzetta dello Sport analizza gli aspetti positivi e quelli negativi dell’Inter di Chivu durante la preparazione estiva.

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