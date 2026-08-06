Prova di forza della nuova Primavera di Bigica nella semifinale del Trofeo Mamma Cairo. I nerazzurri, infatti, hanno battuto il Milan con un rotondo e sonoro 4-0. Tanta, tantissima qualità nella formazione schierata da Bigica. I nerazzurri hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie al rigore di Grisoni, per poi dilagare nella ripresa.

Raddoppio di Vukoje con un tiro a giro sotto l'incrocio, poi terzo gol ancora di Grisoni con un tiro dall'interno dell'area di rigore. Il quarto gol è arrivato con un rigore, tirato fortissimo, di Sorino, cui Grisoni ha lasciato l'onore di chiudere il poker dal dischetto. Da segnalare anche una splendida traversa di Gjeci su punizione, che ha sfiorato il 5-0. Malgrado il punteggio largo, tra i protagonisti anche il portiere Galliera, che ha fatto alcuni interventi notevolissimi.

La formazione schierata inizialmente da Bigica:

Galliera

Evangelista Macwiewicz Pavan Ballo

Vukoje La Torre D'Agostino

Maghlout Grisoni Sorino