Giovanni Bia, agente di Andrea Cambiaso, ha parlato così a Sky Sport di presente e futuro del terzino della Juventus. Il giocatore in questa finestra di mercato è stato accostato anche all'Inter.

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“Andrea gioca nella Juve, tutti i bimbi da piccoli sognano Juve, Inter o Milan. Non c’è nessun motivo per cui debba lasciare la Juve. Serve un’offerta concreta che faccia felici tutti, ma al momento non c’è. C’era il Man City l’anno scorso, ma poi non è andata a buon fine. Ma serve un top club, lui è alla Juve. Non prende in considerazione neanche squadre di metà classifica inglese dove potrebbe anche guadagnare di più.

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Se l'Inter ha mai pensato a Cambiaso? Sinceramente a me non è mai arrivata nessuna richiesta. Mai parlato di scambi con Frattesi, mai assolutamente”.