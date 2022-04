Lautaro via in estate? Chiara la posizione dell’Inter: il club non nega che…

L'attaccante argentino è tornato a segnare con regolarità e in nerazzurro sta bene ma il suo futuro sembra ancora da scrivere

In viale della Liberazione sono assolutamente contenti del suo rendimento, ma allo stesso tempo non possono escludere una separazione in estate. Il motivo? Lo spiega il Corriere dello Sport di oggi: "L'Inter, che adesso punta forte sulle prodezze del Toro per festeggiare il “mini” triplete (oltre alla Supercoppa già vinta, comprende lo scudetto e la Coppa Italia), a giugno non esclude la sua partenza. Lo vuole scaricare? No perché gli ha fatto firmare da qualche mese un ricco rinnovo di contratto. Al tempo stesso, però, con la necessità di chiudere la prossima campagna acquisti con un attivo tra i 60 e i 70 milioni (e con un ulteriore taglio degli stipendi del 10-15%), non esistono incedibili".