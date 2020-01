CorSera – Inter, Eriksen o Vidal? Conte avvisa Marotta. “Se non è possibile prendere entrambi…”

Arturo Vidal e Christian Eriksen. Sono loro i due nomi caldi per quanto concerne il mercato di gennaio dell’Inter. Antonio Conte si aspetta rinforzi per poter dare battaglia alla Juventus fino alla fine. Ecco gli ultimi aggiornamenti riportati dal Corriere della Sera:

“Per puntellare il primo posto e dare la caccia all’Europa League, Conte ha messo il nome del cileno in cima alla lista dei desideri dell’Inter. Marotta, per superare la concorrenza del Real, ha già offerto 20 milioni complessivi fra cartellino e ingaggio per la stella del Tottenham, Christian Eriksen, in scadenza di contratto a giugno. Conte però punta ad avere un giocatore pronto per l’immediato, che conosca già il campionato italiano. Ecco perché ha avvisato i suoi dirigenti: se non esiste la disponibilità economica per perfezionare entrambe le trattative, Arturo Vidal resta la priorità per gennaio. E per il danese se ne riparlerebbe in estate”.