Mirror – Conte punta de Vrij, Bastoni e Brozovic: la formazione del Tottenham con loro in campo

Antonio Conte avrebbe nella lista della spesa consegnata a Fabio Paratici per rinforzare il Tottenham tre giocatori dell'Inter

Come vi abbiamo riportato, secondo il Mirror Antonio Conte avrebbe nella lista della spesa consegnata a Fabio Paratici per rinforzare il Tottenham tre giocatori dell'Inter: Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic. Nel dettaglio, poi, il quotidiano propone una grafica con la possibile formazione Spurs con i tre interisti inseriti in formazione. Eccola: