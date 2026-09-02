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Intervenuto in zona mista prima dell'evento del Gran Galà del Calcio, Spillo Altobelli ha parlato dell'addio di Ausilio con l'Inter. Le sue parole anche a FCINTER1908.IT:

"A me sinceramente dispiace molto, conosco Piero da tantissimi anni, ha sempre fatto dei bei lavori per l'Inter, sicuramente sentiremo la sua mancanza. L'Inter è una grande società, deve trovare subito il sostituto, non c'è tempo per rimpiangerlo o fermarsi. Ausilio, grazie a nome dell'Inter, io sono interista, e ora Marotta deve trovare subito il sostituto"

Baccin lo conosce?

"Sì, è molto bravo. Complimenti a lui, è già da un pezzo all'Inter, non farà fatica ad imporsi e a fare le cose che la società vorrà, è all'Inter da tanti anni"

La rivale dell'Inter?

"Le solite, dico Milan, Juve e Roma, possono dare fastidio. La Roma è una buona squadra, anzi ottima. Penso che anche quest'anno lotterà per i primi 4 posti. Malen è un grande attaccante, segna, quando ce l'hai contro devi stare sempre attento, ti fa subito gol se ti distrai"

Più forte Lautaro o Malen?

"Che domande. Lautaro è il più forte attaccante al mondo in questo momento, è titolare dell'Argentina e dell'Inter, vince il campionato, vince le Coppe, è straordinario. Noi interisti dobbiamo ringraziarlo perché oltre ad essere un gran giocatore è un grande uomo, ancora una volta ha dimostrato attaccamento a questa società e a questa maglia"

(FCINTER1908.IT)