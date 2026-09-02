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Giuseppe Marotta, Presidente e CEO dell'Inter, con una nota ufficiale ha voluto salutare e ringraziare Piero Ausilio, che dopo 28 anni ha deciso di lasciare il club nerazzurro: "Desidero ringraziare Piero a nome di tutto il Club, della Proprietà e di ogni singolo dipendente della grande famiglia nerazzurra. Mi uniscono a lui momenti di gioia, di vittorie, di lavoro intenso e di tanta passione".