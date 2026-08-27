L'urna di Montecarlo ha definito il cammino dell'Inter nella Fase Campionato della UEFA Champions League 2026/2027. L'Inter affronterà in casa Liverpool, Club Brugge, Shakhtar Donetsk e Stoccarda, mentre in trasferta Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava.

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Questo il commento dell'allenatore nerazzurro Cristian Chivu al termine del sorteggio.

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“La Champions League è una competizione che racchiude il meglio del calcio europeo, tutte le sfide sono complicate e anche le recenti edizioni confermano che non ci sia nulla di scontato. Affrontiamo club di rilievo, saranno otto partite molto difficili in cui cercheremo di ottenere il massimo e dimostrarci competitivi".

(Fonte: inter.it)