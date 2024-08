Nuova avventura in Serie A per l'ex Inter Juan Cuadrado: ecco il comunicato ufficiale diramato dall'Atalanta sul colombiano

Arrivato in Italia ben 15 anni fa, e più precisamente nel 2009, ha al suo attivo qualcosa come 372 presenze in Serie A, nobilitate da 43 reti e 66 assist-gol. L’Udinese la sua prima squadra italiana (24 presenze), quindi il Lecce (33 presenze, 3 reti e 2 assist-gol), la Fiorentina (106 presenze, 26 reti e 21 assist-gol), la Juventus - nella quale milita dal 2015 al 2023 giocando la bellezza di 314 partite (26 reti e 65 assist-gol) - e infine l’Inter, con cui nella scorsa stagione colleziona 12 presenze, mettendo a referto due assist-gol.