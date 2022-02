Inter, de Vrij può lasciare dopo il ‘patto’ Raiola-Marotta: “Spunta una promessa decisiva”

L'addio in estate di Stefan de Vrij all'Inter dopo quattro stagioni si fa sempre più probabile. Spunta una promessa decisiva di Raiola

L'addio in estate di Stefan de Vrij all'Inter dopo quattro stagioni si fa sempre più probabile. Come scrive calciomercato.com, infatti, Mino Raiola, agente del calciatore olandese, avrebbe promesso a Beppe Marotta di non effettuare sgarbi e, di conseguenza, di impegnarsi per evitare la partenza dell'ex Lazio a parametro zero nel giugno del 2023. Uno scenario che, gioco forza, aumenta le possibilità di una partenza nell'estate del 2022, con i club della Premier League fortemente interessati. Il sostituto è già scelto: Gleison Bremer del Torino. Scrive calciomercato.com:

"La partita per il rinnovo di de Vrij è aperta, i contatti tra il club meneghino e Raiola sono costanti. C’è anche una promessa fatta dal manager italo-olandese di non portare via il difensore classe 1992 a parametro zero. E proprio su questa Marotta e Ausilio vogliono sviluppare le strategie per il futuro. Stefan ha mercato in Premier League, Raiola aveva provato a trovare delle soluzioni già nel mese scorso. In caso di addio del nazionale olandese l’Inter ha già pronto il nome dell’eventuale sostituto: si tratta di Gleison Bremer con il quale c’è già un discorso molto avviato nonostante la concorrenza del Milan".