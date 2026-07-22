Sono giorni di valutazione in casa Inter: continuano all'interno della dirigenza nerazzurra i dialoghi per quanto riguarda l'esterno destro.
GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard
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Sono giorni di valutazione in casa Inter: continuano all'interno della dirigenza nerazzurra i dialoghi per quanto riguarda l'esterno destro.
Come riporta Sky Sport, infatti, in lista c'è sempre Spence del Tottenham ma anche Vanderson del Monaco e Reid del Feyenoord. Al momento l'Inter è un po' ferma, sono giorni di valutazione.
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