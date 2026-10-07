Gianluca Di Marzio ha ipotizzato il nome del giovane calciatore che in Europa potrebbe avere un mercato a tre cifre
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L'estate è ancora lontanissima, ma già si ipotizzano scenari di calciomercato che potrebbero fiorire e scombinare le carte. Sul tema si è espresso Gianluca Di Marzio, che a proposito del mercato che si è concluso quest'estate ha elogiato il Psg per gli innesti di giovani talenti ma anche per le cessioni. E alla domanda su chi sarà il prossimo giovane in Europa a superare i 100 milioni di valutazione ha risposto così: CONTINUA A LEGGERE.
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