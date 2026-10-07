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Dopo aver partecipato da protagonista in campo all'amichevole tra Argentina e Benin, passata ormai alla storia come la partita dell'addio di Lionel Messi alla Nazionale albiceleste, Lautaro Martinez si è rimesso in viaggio per raggiungere l'Inter e Appiano Gentile.

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L'attaccante da domani pomeriggio, come riferisce Sky Sport, sarà a disposizione di Cristian Chivu per preparare la partita di sabato pomeriggio contro il Parma a San Siro. Il Toro è carico e anche in campionato i suoi numeri sono di altissimo livello ma, visti i tanti chilometri di spostamenti e di impegni, le valutazioni spettano all'allenatore nerazzurro. In attacco, infatti, scalpitano Marcus Thuram. rimasto ad allenarsi in questi giorni alla Pinetina, e Bonny, mai partito da titolare in stagione ma in crescita.

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Sono loro a candidarsi a partire dall'inizio. Per il resto, tutti a disposizione, tranne l'infortunato John Stones.

(Fonte: Sky Sport)