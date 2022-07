Di Marzio: “Skriniar, Psg offre 50 e contropartita. Inter non può rischiare di perderlo a 0”

Può essere la settimana cruciale per il futuro di Milan Skriniar. Dialoghi in corso tra Inter e PSG, le novità per Gianluca Di Marzio

Può essere la settimana cruciale per il futuro di Milan Skriniar . Dialoghi in corso tra Inter e PSG per avvicinarsi alla chiusura dell’operazione. Al sito tedesco wettfreunde.net, l’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha parlato così della trattativa.

“Ogni club sa che l’Inter deve vendere un giocatore e che sarà un difensore. Lo sanno e offrono 50 milioni più una contropartita, l’Inter non vuole contropartite. Vogliono 70-80 milioni. Ora bisogna trovare la giusta formula per la squadra che vuole comprare il giocatore e per la squadra che lo vuole vendere. Credo che succederà. Non so quando, ma l’Inter deve vendere Skriniar perché non vogliono cedere Bastoni e perché Skriniar ha un solo anno di contratto e non rinnoverà. Se non lo vendono ora, potrebbero perderlo a febbraio. E’ una questione di trovare il giusto prezzo. Il PSG lo vuole e loro credono di poter chiudere l’operazione”.