Dumfries, ci sono Chelsea e Man United: l’Inter fissa il prezzo del cartellino

Il Chelsea, ma non solo. La Gazzetta dello Sport oggi svela che anche il Manchester United è interessato a Denzel Dumfries per rinforzare la fascia destra. I Blues valutano 25 milioni l’olandese, ma per l’Inter sono decisamente troppo pochi: il prezzo per il cartellino di Dumfries è di circa 40 milioni. Le big inglesi sono avvisate, la società nerazzurra non ha intenzione di fare sconti per l'olandese ex PSV.