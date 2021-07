In Olanda – Inter forte su Dumfries: la richiesta del Psv. Il giocatore si trova…

Club nerazzurro che punta il giocatore del Psv protagonista di un ottimo Europeo

Mancano pochi dettagli e poi Achraf Hakimi sarà un nuovo giocatore del Psg. Solo dopo l'Inter andrà a caccia del sostituto e sono tanti i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio. Uno in particolare in queste ore sembra in vantaggio sugli altri, quello di Denzel Dumfries. Secondo quanto riporta Marco Timmer, giornalista di Voetbal International, il club nerazzurro è sul giocatore. In questi giorni Dumfries è volato a Monaco da Raiola, vacanze e non solo, con l'agente parlerà soprattutto del suo futuro.