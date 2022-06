GdS – Inter, non solo Lukaku: nuovo summit per Dybala, cosa manca per la firma

“Se la trattativa per portare Paulo Dybala a Milano pareva essere in stand by, quasi travolta dal rumore dato dallo spericolato ritorno del belga, in questa settimana si dovrebbe interrompere il torpore”. Lo assicura oggi La Gazzetta dello Sport, che dopo aver parlato del ritorno ormai imminente di Romelu Lukaku in nerazzurro, si sofferma sul futuro della Joya. E in particolare su cosa manca tra le parti per arrivare alla tanto attesa firma sul nuovo contratto. "Nonostante oggi ci saranno certe faccende londinesi da sbrigare, l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio hanno in programma anche una telefonata con l’articolato entourage di Paulo. Non sarà una conversazione sugli ultimi dettagli dell’affare, ma solo un aggiornamento per fissare un vertice. Il vertice", si legge.