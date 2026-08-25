Arrivano novità sull'allenamento odierno dell'Inter ad Appiano Gentile dopo che Cristian Chivu ha concesso due giorni di riposo dopo la vittoria contro il Monza di sabato pomeriggio.

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Come riportato da Sky Sport, Djed Spence si è allenato in gruppo ma focalizzerà il lavoro di questa settimana per essere a disposizione per la sfida contro il Napoli di settimana prossima. Al momento, dunque, non sembrano esserci chance di vederlo già per la trasferta di Cagliari di domenica.

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Chi invece proverà a strappare una convocazione per Cagliari, secondo Sky Sport, è Curtis Jones, anche lui in gruppo oggi. Non ci sono dubbi, invece, su John Stones, che ha iniziato ad allenarsi ad Appiano molto prima degli altri due connazionali e ha già esordito, nel finale del match di sabato scorso col Monza.