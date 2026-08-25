Curtis Jones, ai canali ufficiali dell'Inter, ha parlato degli altri cinque calciatori inglesi che hanno vestito la maglia nerazzurra
VIDEO / Inter, l'abbraccio tra Zanetti e Curtis Jones. L'inglese: "Leggenda"
Curtis Jones è stato l'ultimo acquisto, in ordine temporale, dell'Inter nel calciomercato estivo. Il centrocampista è arrivato dal Liverpool per una cifra vicina ai 30 mln di euro più bonus.
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In attesa di capire quando potrà arrivare l'esordio ufficiale, Curtis Jones è stato in tribuna ad assistere dal vivo a Inter-Monza, con tanto di incontro e prime chiacchiere con Javier Zanetti, vicepresidente del club.
Jones si è anche prestato ad una breve intervista ai canali ufficiali dell'Inter, rispondendo alla domanda "Cosa ruberesti a..." relativa poi agli altri cinque inglesi che hanno vestito la maglia dell'Inter.
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"Direi coraggio, è stato uno dei primi a spostarsi dall'Inghilterra e a giocare per l'Inter"
Cosa ruberesti a Paul Ince?
"Leadership"
Cosa ruberesti ad Ashley Young?
"Lui aveva tante qualità, direi velocità"
Cosa ruberesti a John Stones?
"Tecnica"
Cosa ruberesti a Djed Spence?
"Velocità l'ho già detto e so che lui vorrebbe che dicessi velocità, ama parlare di quanto è veloce ma dico la sua mentalità"
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