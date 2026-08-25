GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

Ad una settimana dalla chiusura del calciomercato estivo, in casa Inter resta ancora viva la possibilità che i nerazzurri completino l'attacco con un quinto giocatore dalle caratteristiche diverse da quelle presenti attualmente in rosa.

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Cristian Chivu gradirebbe un altro rinforzo e al momento la società sta valutando diverse opzioni, pronta a cogliere eventuali opportunità proprio per completare la rosa già di per sé forte e di livello in ogni reparto.

Alfio Musmarra ha però ammesso che, secondo lui, non ci saranno rinforzi a meno che non ci sia l'uscita di Luis Henrique. Ecco cosa dice Musmarra su Youtube:

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"Io continuo a pensare che alla fine non si farà nulla. Sull'attacco ho visto anche articoli con nomi importanti, anche se molti di questi a fine carriera. Non penso si farà nulla, poi se dovesse partire invece Luis Henrique, un colpo lo farebbero sicuramente ma in questo momento mi sembra non ci siano alle viste né la cessione di Luis Henrique né un movimento in entrata. È chiaro che l'Inter si sta muovendo per giocare d'anticipo ma in questo momento non mi risultano operazioni in divenire"