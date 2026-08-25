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L'Inter valuterà eventuali altre offerte per l'esterno brasiliano Luis Henrique, intanto monitora il mercato alla ricerca dell'ultimo colpo come spiega Sportmediaset:

Getty Images

"L'Inter vorrebbe aggiungere un ulteriore tassello in attacco: a dirigenza dell'Inter valuta solo un'occasione, perché l'Inter non vuole fare un ulteriore investimento per un attaccante, anche perché il reparto vede dei nomi già abbastanza importanti e anche per una questione di equilibrio. Ma cerca un giocatore con caratteristiche diverse. In questo momento rimane in uscita Luis Hnerique, che era dato in uscita. Da qui al 1 settembre può succedere altro. L'Inter ha bisogno di un giocatore offensivo che sappia saltare l'uomo, uno di quelli che è mancato probabilmente in questi anni anche in Europa, cioè quando la partita non può andare oltre gli schemi codificati, quel giocatore che ti fa la differenza. In uscita sempre Asllani e Massolin, primi contatti per Asllani con l'Al Jazira. Massolin invece piace tanto in Serie B, l'Inter vorrebbe darlo in prestito in Serie A".