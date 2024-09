Eriksen: “Sto bene allo United, non mi hanno mai chiesto di andare via”

Dopo la vittoria del Manchester United contro il Barnsley in Coppa di Lega a Christian Eriksen , ex giocatore dell'Inter, hanno chiesto se lascerà il club inglese prossimamente. E lui ha replicato così: «Sto molto bene qui, se mi dicessero di andarmene me ne andrei, ma non ho sentito nulla di tutto questo».

«Sono anche un ragazzo a cui piace vivere in un posto in cui la mia famiglia è sistemata e, allo stesso tempo, in un posto nel quale posso stare bene e giocare, questo sarà sempre il mio obiettivo. È difficile chiedere all'allenatore quanti minuti giocherò in una stagione prima che inizi la stagione. Se inizia a promettere minuti ai giocatori, si complicherebbe tutto. Non c'era bisogno di un confronto in quel senso. C'è solo da tenere la testa bassa e lavorare sodo, concentrandosi su ogni gara. Manca ancora un anno di contratto e mi concentrerò su questo anno. Darò il massimo e poi vedrò cosa succederà», ha concluso l'ex centrocampista nerazzurro.