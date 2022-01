Daily Mail – Eriksen a gennaio torna ad allenarsi con un top club di Premier: contatti in corso

l ritorno di Christian Eriksen in Premier League diventa via via una pista sempre più concreta. Lo riporta il Daily Mail

Il ritorno di Christian Eriksen in Premier League diventa via via una pista sempre più concreta. Secondo quanto riporta il Daily Mail, infatti, il centrocampista danese, che nei giorni scorsi ha risolto il contratto con l'Inter dopo la mancata idoneità all'attività sportiva in Italia in seguito al problema al cuore del 12 giugno scorso, potrebbe tornare ad allenarsi in questo mese con un club inglese di alto livello, per ritrovare la piena forma e intensificare il lavoro in vista di un possibile ritorno nel campionato che lo vide protagonista nel Tottenham fino al gennaio del 2020, quando l'Inter lo acquistò per circa 27 milioni di euro.