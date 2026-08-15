Djed Spence ha svolto ieri le visite mediche e non resta che aspettare l'annuncio ufficiale dell'Inter che certificherà il trasferimento del giovane esterno inglese.

Spence, intanto, ha salutato il Tottenham e i suoi tifosi con un post sui social: "Si chiude un capitolo speciale. È stato un percorso incredibile, ricco di ricordi, momenti ed esperienze che porterò sempre con me, in particolare quella notte a Bilbao

Grazie a tutto lo staff che mi ha accompagnato in questo cammino, ai compagni di squadra diventati come una famiglia e, soprattutto, grazie ai tifosi. Ora è il momento di un nuovo capitolo, ma gli Spurs avranno sempre un posto nel mio cuore COYS!!"