Inter, che mercato: in estate budget choc. Icardi-Perisic? C’è un terzo che non tornerà mai più

L’Inter prepara la rivoluzione in estate e tutto partirà dalle uscite. Beppe Marotta ha posto le basi la scorsa estate con diversi prestiti e punta ad incassare tutto quest’anno. Secondo Tuttosport, sarà di circa 130 milioni di euro l’incasso totale da parte del club nerazzurro con i riscatti dei calciatori prestati in giro per l’Europa. Il più importante è ovviamente Mauro Icardi. Il riscatto del PSG vale 70 milioni, 85 nel caso in cui i francesi scegliessero di girarlo alla Juventus. E ovviamente per l’argentino nessuna possibilità di tornare ad Appiano: “Anche nel caso (remoto) in cui volesse ripresentarsi a Milano per convincere Antonio Conte a tenerlo, troverà porta chiusa perché il suo posto è stato preso da Romelu Lukaku e la partenza di Lautaro Martinez per Barcellona porterà alla ricerca di un attaccante che, per caratteristiche, possa coesistere con il belga”.

Per quanto riguarda Ivan Perisic, invece, il Bayern Monaco sembra essere molto deciso ad acquistarlo definitivamente a 20 milioni di euro. Aiutano molto il basso costo del calciatore e il suo curriculum di alto livello, così come la sua duttilità in campo. Oltre ai primi due, però, continua il quotidiano sportivo, c’è un terzo che starà molto lontano da Milano: “Chi, al contrario, anche alla luce delle sue ultime esternazioni, in estate non tornerà a Milano nemmeno da turista è Joao Mario. Questo pure nel caso in cui non venisse riscattato dalla Lokomotiv. I nodi sono tutti economici perché la Lokomotiv vuole ridiscutere l’accordo preso con l’Inter sulla base di un riscatto a 18 milioni però c’è margine per trattare, considerato che il giocatore è a bilancio per 13,6″. E Valentino Lazaro? E’ ancora presto per capire se il Newcastle lo vorrà riscattare. Ma in caso contrario, le richiesta in Bundesliga non mancano, conclude Tuttosport.