Emergono altre importanti immagini che mostrano come sarà il terzo kit per il prossimo campionato: ecco tutti i dettagli della maglia.
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Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiL'Inter ha ufficializzato qualche giorno fa la divisa away per la stagione 26-27: manca solo dunque la terza maglia, che sarà presentata prossimamente.
Emergono però altre importanti immagini che mostrano come sarà il terzo kit: come mostra il portale FootyHeadlines, il colore predominante è il grigio, con una banda centrale e su colletto e braccia nerazzurra e il giallo a definire loghi e sponsor. Richiamo chiaro alla divisa della stagione 97-98.
La maglia rievoca quindi quella storica vestita da Ronaldo il Fenomeno: attesa dunque per la presentazione ufficiale, ma ormai i dettagli non lasciano spazio a dubbi.
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