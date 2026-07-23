Emergono altre importanti immagini che mostrano come sarà il terzo kit per il prossimo campionato: ecco tutti i dettagli della maglia.

Marco Astori
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L'Inter ha ufficializzato qualche giorno fa la divisa away per la stagione 26-27: manca solo dunque la terza maglia, che sarà presentata prossimamente.

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Emergono però altre importanti immagini che mostrano come sarà il terzo kit: come mostra il portale FootyHeadlines, il colore predominante è il grigio, con una banda centrale e su colletto e braccia nerazzurra e il giallo a definire loghi e sponsor. Richiamo chiaro alla divisa della stagione 97-98.

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La maglia rievoca quindi quella storica vestita da Ronaldo il Fenomeno: attesa dunque per la presentazione ufficiale, ma ormai i dettagli non lasciano spazio a dubbi.

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