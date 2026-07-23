Romero in uscita dal Tottenham si candida, ma Oaktree difficilmente avallerà una spesa di 40-50 milioni per un centrale di 28 anni
VIDEO FCIN1908 / Bisseck: "Sono sulla strada giusta, voglio diventare un leader. Chivu carico"
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Messaggio chiaro ieri di Cristian Chivu in amichevole: schierando dal 1' Asllani centrale di difesa, ha confermato di aver bisogno a stretto giro di un innesto.
Come riporta Tuttosport, però, "Romero in uscita dal Tottenham si candida, ma Oaktree difficilmente avallerà una spesa di 40-50 milioni per un centrale di 28 anni. Se i londinesi aprissero al prestito, invece...
Nel Tottenham gioca anche Spence, ma a Milano ritengono troppi i 40 milioni richiesti, dunque sono in corso ancora valutazioni per l’esterno destro. Quella cifra - 40 milioni - oggi verrebbe messa probabilmente solo per Curtis Jones, richiesto espressamente da Chivu".
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