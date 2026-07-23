Priorità all'esterno e al difensore, ma c'è anche una nuova strategia in casa nerazzurra
VIDEO FCIN1908 / Bisseck: "Sono sulla strada giusta, voglio diventare un leader. Chivu carico"
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiL'Inter continua a battere il mercato alla ricerca degli elementi necessari per completare la rosa di Chivu. Priorità all'esterno e al difensore, ma c'è anche una nuova strategia in casa nerazzurra, come spiega La Gazzetta dello Sport:
Quello offensivo è l’unico reparto che non necessita di ritocchi. Si guarda piuttosto a centrocampo e difesa. Se si decidesse di non utilizzarlo sugli esterni, il tesoretto potrebbe essere spostato su Curtis Jones o, soprattutto, Cristian Romero. Protagonista con l’Argentina, è il sogno dell’estate nerazzurra. Chissà che il compagno Lautaro non abbia già iniziato a lavorarci nel ritiro della Nazionale in queste settimane mondiali.
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