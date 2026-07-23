Priorità all'esterno e al difensore, ma c'è anche una nuova strategia in casa nerazzurra

Andrea Della Sala
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L'Inter continua a battere il mercato alla ricerca degli elementi necessari per completare la rosa di Chivu. Priorità all'esterno e al difensore, ma c'è anche una nuova strategia in casa nerazzurra, come spiega La Gazzetta dello Sport:

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Quello offensivo è l’unico reparto che non necessita di ritocchi. Si guarda piuttosto a centrocampo e difesa. Se si decidesse di non utilizzarlo sugli esterni, il tesoretto potrebbe essere spostato su Curtis Jones o, soprattutto, Cristian Romero. Protagonista con l’Argentina, è il sogno dell’estate nerazzurra. Chissà che il compagno Lautaro non abbia già iniziato a lavorarci nel ritiro della Nazionale in queste settimane mondiali.

Chivu

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