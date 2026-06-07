Real Madrid, Florentino Perez ha vinto le elezioni e resta presidente

Il numero uno dei Blancos, secondo le proiezioni, batte Riquelme con il 66% dei voti

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 giugno 2026 (modifica il 7 giugno 2026 | 20:28)

Sarà Florentino Perez a guidare ancora il Real Madrid fino al 2030. Il presidente uscente, sfidato da Riquelme, ha vinto le elezioni di oggi e resta alla guida del club madrileno.

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Erano ore che i sondaggi lo davano davanti al concorrente: in serata un tweet de El Ciringuito racconta l'ennesima vittoria del numero uno dei Blancos. Secondo le proiezioni, anche se non è ancora stato terminato lo spoglio, Florentino Pérez otterrebbe il 66% dei voti e Riquelme il 34% e questa cifra non include i voti tramite posta, ma se fosse confermato sarebbe il margine di vittoria più ampio in un'elezione dal 2004.

Nei giorni scorsi Perez aveva confermato l'arrivo al Real di Dumfries attraverso il pagamento della clausola rescissoria. Sarà uno dei giocatori a disposizione di José Mourinho, l'allenatore che lui ha scelto per guidare di nuovo il club spagnolo.