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Real Madrid, Florentino Perez ha vinto le elezioni e resta presidente

Real Madrid, Florentino Perez ha vinto le elezioni e resta presidente - immagine 1
Il numero uno dei Blancos, secondo le proiezioni, batte Riquelme con il 66% dei voti
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Sarà Florentino Perez a guidare ancora il Real Madrid fino al 2030. Il presidente uscente, sfidato da Riquelme, ha vinto le elezioni di oggi e resta alla guida del club madrileno.

Real Madrid, Florentino Perez ha vinto le elezioni e resta presidente- immagine 2
Screen da X Marca

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Erano ore che i sondaggi lo davano davanti al concorrente: in serata un tweet de El Ciringuito racconta l'ennesima vittoria del numero uno dei Blancos. Secondo le proiezioni, anche se non è ancora stato terminato lo spoglio, Florentino Pérez otterrebbe il 66% dei voti e Riquelme il 34% e questa cifra non include i voti tramite posta, ma se fosse confermato sarebbe il margine di vittoria più ampio in un'elezione dal 2004.

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Nei giorni scorsi Perez aveva confermato l'arrivo al Real di Dumfries attraverso il pagamento della clausola rescissoria. Sarà uno dei giocatori a disposizione di José Mourinho, l'allenatore che lui ha scelto per guidare di nuovo il club spagnolo.

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