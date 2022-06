Lukaku forza la mano: ecco la cifra che l’Inter è disposta a pagare per il presto

Romelu Lukaku sta facendo di tutto per tornare all'Inter e i primi risultati sono già visti, con un'apertura del Chelsea al prestito oneroso

Romelu Lukaku sta facendo di tutto per tornare all'Inter e i primi risultati sono già visti, con un'apertura importante del Chelsea al prestito oneroso. Ora, tocca ai nerazzurri entrare in scena. Secondo quanto riferisce calciomercato.com, da Viale della Liberazione sembrano disposti a sborsare 8-10 milioni di euro per il prestito: