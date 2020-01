Sky – Inter, il Flamengo in Italia: Gabigol è ad un passo. Ecco tempi e cifra definitiva

Dopo la chiusura per Christian Eriksen, l’Inter lavora per ultimare un’operazione in uscita. Gabigol, infatti, come scrive Gianluca Di Marzio, è ad un passo dal tornare al Flamengo: “Ore frenetiche per il calciomercato dell’Inter. I nerazzurri, che aspettano Eriksen per le visite mediche, potrebbero incassare una bella cifra dalla cessione di Gabigol. Il vicepresidente del Flamengo, infatti, è arrivato in Italia oggi per chiudere la trattativa. L’offerta sará di 18 milioni più il 20% della futura rivendita. L’obiettivo è quello di definire il tutto entro martedì“.