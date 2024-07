UFFICIALE – Gollini è del Genoa. È il sostituto di Josep Martinez

"Il portiere nato a Bologna il 18/03/1995 arriva dall’Atalanta a titolo temporaneo con opzione per l’acquisizione definitiva. Campione d’Italia nella stagione 22/23, Gollini vanta 132 presenze in Serie A e 10 in Champions League. Benvenuto Pierluigi!", scrive il club rossoblù sul proprio sito per annunciare l'arrivo dell'estremo difensore. Era stato vicino al Monza, ma poi Galliani ha virato su Keylor Navas e il portiere italiano è approdato tra le fila della squadra guidata da Gilardino.