Da Bergamo: “L’Inter vuole Gomez con la proposta irricevibile. Ma può cambiare idea su…”

Alejandro Gomez continua a vivere questo mese da separato in casa con l’Atalanta e confida in una cessione entro la fine della sessione di mercato. Questa è resa complicata dalla richiesta della Dea, che chiede 10 milioni di euro per liberare il suo ormai ex capitano. Ma il Corriere di Bergamo ha una certezza: “Quasi certamente non giocherà più con la maglia dell’Atalanta, arrivando agli sgoccioli del mercato potrebbe anche cambiare idea sulle offerte di club di medio classifica.

L’Inter segue con particolare attenzione le vicende a Zingonia, puntando al prestito per sei mesi (ipotesi irricevibile per la società che vorrebbe 10 milioni per certificarne l’addio definitivo), ben sapendo degli ottimi rapporti con i Percassi, di un Eriksen che potrebbe da un momento all’altro salutare verso l’Inghilterra – ammesso e non concesso che si sblocchino altre situazioni – ma anche di un possibile cambio di dirigenza che è tutt’altro che peregrino”.