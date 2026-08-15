VIDEO / Inter, Frattesi è arrivato a Roma: l'accoglienza dei tifosi della Lazio
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L'Inter è al lavoro per blindare Pio Esposito in nerazzurro. Si è svolto un altro incontro tra l'entourage del giocatore e la dirigenza del club nerazzurro:
"Terzo incontro interlocutorio per il rinnovo di Pio Esposito. Inter lo vuole blindare, serviranno altri incontri per arrivare al rinnovo. Ha altri 4 anni, l'Inter però vuole premiare con adeguamento di contratto importante. Non c'è fretta, c'è la voglia di premiarlo e levarlo dal mercato delle big", riporta Sky.
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