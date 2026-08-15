Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter:

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"L'Inter non ha casi se non quello di risolvere il quiz Luis Henrique: allora, nessuno si deve offendere ma rispetto a 3-4 giorni fa, che vi dicevano è fatta, stanno scambiando i documenti, non ci sono problemi a 28-30 mln… Scrivono che, con i soldi di Luis Henrique, l'Inter potrebbe prendere Jones e anche un esterno offensivo.

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Ma voi pensate che gli altri siano tutti stupidi e che io finanzio una tua trattativa dandoti io i soldi per uno che non è la mia priorità? Si sono scandalizzati e un po' offesi soltanto perché ho detto che non mi risultava in chiusura 3-4 giorni fa e, 4 giorni dopo, mi risulta che la Roma ha altre necessità piuttosto che prendere Luis Henrique. Dal mio punto di vista, ripeto, non vale 28 mln. Si offenderà la famiglia? Mi spiace ma io sono diretto, non può valere 28 mln"