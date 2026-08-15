Zhang ha voluto salutare in prima persona commentando il post Instagram del centrocampista

Andrea Della Sala
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VIDEO / Inter, Frattesi è arrivato a Roma: l'accoglienza dei tifosi della Lazio

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Davide Frattesi, passato alla Lazio, ha salutato sui social l'Inter e i tifosi nerazzurri. Pronto il commento di Steven Zhang, ex presidente dell'Inter:

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Zhang ha voluto salutare in prima persona commentando il post Instagram del centrocampista

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One of the Best in my heart without doubt. ❤️ Forza Davide.

Frattesi Zhang

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