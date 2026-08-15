Zhang ha voluto salutare in prima persona commentando il post Instagram del centrocampista
VIDEO / Inter, Frattesi è arrivato a Roma: l'accoglienza dei tifosi della Lazio
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Davide Frattesi, passato alla Lazio, ha salutato sui social l'Inter e i tifosi nerazzurri. Pronto il commento di Steven Zhang, ex presidente dell'Inter:
Zhang ha voluto salutare in prima persona commentando il post Instagram del centrocampista
One of the Best in my heart without doubt. ❤️ Forza Davide.
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