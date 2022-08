Gazzetta – Gosens, Bayer offre prestito: così no Inter. Ma tutto può cambiare se…

Il Bayer Leverkusen preme per strappare Robin Gosens all'Inter in queste ultime ore di mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club tedesco avrebbe inizialmente proposto ai nerazzurri un trasferimento in prestito. A queste condizioni, riferisce la rosea, il no interista è pressoché scontato, visto che Gosens è un titolare di Simone Inzaghi. Ma tutto potrebbe cambiare in caso di proposta a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto:

"All'Inter Robin Gosens fatica a spiccare il volo, ma in patria non si sono dimenticati delle sue prodezze. Non lo ha dimenticato il Bayer Leverkusen, protagonista di un sondaggio con i nerazzurri per capire i margini di manovra per un acquisto a titolo temporaneo. Non è certo un prestito a poter convincere Steven Zhang a privarsi di quello che sulla carta è un titolare di Simone Inzaghi (...). Nel caso in cui le Aspirine dovessero invece ritoccare la proposta magari inserendo un obbligo di riscatto a cifre simili o superiori a quelle con cui Gosens è arrivato a Milano - 25 milioni di euro bonus compresi - il discorso cambierebbe".