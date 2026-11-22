L'attaccante del Monza sta stupendo tutti: i grandi club si muovono, interessa anche all'Inter
Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari
Varela potenziale bomber o fuoco di paglia? Se lo chiedono i tifosi, ma se lo chiedono anche gli addetti ai lavori. L'attaccante del Monza è tra i profili apprezzati dalla dirigenza dell'Inter, dopo un ottimo avvio di stagione. Varela è finito nel mirino di diverse società. Ecco cosa ne pensa Ciccio Graziani: CONTINUA A LEGGERE.
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