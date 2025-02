Quando parla della sua esperienza all'Inter la descrive come una squadra che si porta nel cuore e sono tanti i tifosi che di Hakimi, protagonista del penultimo scudetto nerazzurro, non si sono certo dimenticati. C'era attesa al PSG, la squadra a cui i nerazzurri lo hanno ceduto, per l'annuncio del suo rinnovo ed è arrivato. Il club francese ha dato l'annuncio del prolungamento di contratto con il giocatore marocchino annunciando anche il rinnovo di Luis Enrique (fino al 2027) Mendes, Vitihna, Zague e altri giocatori del settore giovanile. «Siamo lieti di annunciare l'estensione del nostro allenatore Luis Enrique e di sei fantastici giocatori che continuano a costruire il loro futuro al Paris Saint-Germain. Possiamo essere molto entusiasti del futuro del club», ha sottolineato nella nota della società il presidente Nasser Al-Khelaïfi.