CorSera – Inter, servono 40 mln per Bremer: il Torino chiede questo baby gioiello

L’Inter si muove per il colpo Gleison Bremer per la difesa. Con il giocatore è già stato raggiunto un principio di accordo sull’ingaggio, mentre con il Torino c’è ancora distanza. Così il Corriere della Sera fa il punto sulla trattativa tra i nerazzurri e i granata dopo i recenti contatti tra le parti: “Il nome di Bremer è in cima alla lista degli obiettivi dell’Inter, con i nerazzurri che lo vorrebbero portare a Milano a prescindere dall’eventuale futura cessione di Skriniar, per cui continua a essere calda la trattativa con il Psg. I dirigenti hanno infatti ottenuto il permesso di portare avanti l’affare per il difensore del Torino parallelamente alla questione legata allo slovacco.

La richiesta del club granata è pari a 40 milioni di euro (Bremer ha ancora due anni di contratto), motivo per il quale le parti stanno cercando di venirsi incontro. Non è da escludere anche l’inserimento di una contropartita, con il Torino che gradirebbe molto il giovane Cesare Casadei, centrocampista classe 2003 e assoluto protagonista della vittoria dell’Inter nel campionato Primavera con 16 gol e 5 assist in 39 presenze, ma i nerazzurri al momento non hanno l’intenzione di darlo. Occhio dunque al Milan, che non si arrende nonostante l’Inter abbia già l’accordo con il giocatore. I rossoneri vogliono Botman e continuano a trattare con il Lille. Ma se non si dovesse trovare l’intesa con i francesi, allora Bremer volerebbe in cima alla lista”, si legge.